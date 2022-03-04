صور لدبابات وعتاد حربي للجيش الأوكراني في مناطق انسحب منها

أظهرت وسائل إعلام روسية صورا ومقاطع مصورة للعتاد الحربي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في المناطق التي انسحبت منها وسيطرت عليها قوات دونيتسك ولوغانسك الشعبية.

وأظهرت وكالة "نوفوستي"، أربع دبابات تابعة للجيش الأوكراني وذخيرة ومعدات حربية متروكة في أندريفكا بالقرب من فولنوفاكيا.

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وأعلنت قوات جمهورية لوغانسك أمس الخميس، أنها أحكمت سيطرتها على 7 مناطق سكنية بما في ذلك مدينة ستاروبيلسك ،وهي نوفويدار، وكراسنوريتشينسكايا، وإبيفانوفكا، وستيبني يار، وجافريلوفكا، وستاروبيلسك، وأندريفكا.

المصدر: نوفوستي