أعلنت قوات جمهورية لوغانسك، اليوم الخميس، أنها أحكمت سيطرتها على 7 مناطق سكنية بما في ذلك مدينة ستاروبيلسك.

وقالت قوات لوغانسك في بيان على قناة "تيليغرام": "تواصل وحدات الشرطة الشعبية تحرير مناطق من سيطرة الجيش الأوكراني، وأصبحت مناطق أخرى تحت السيطرة الكاملة لجمهورية لوغانسك".

وأضافت هذه المناطق هي نوفويدار، وكراسنوريتشينسكايا، وإبيفانوفكا، وستيبني يار، وجافريلوفكا، وستاروبيلسك، وأندريفكا.

وأشارت إلى أن الجيش الأوكراني قصف خلال اليوم الماصي، أربع مناطق سكنية، واستخدم أسلحة من العيار الثقيل، ما تسبب في إصابة شابين يبلغان من العمر 15 عاما بجروح.

المصدر: نوفوستي