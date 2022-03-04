"الدوما" يقر قانون تجريم "التضليل الإعلامي" ضد الجيش الروسي

تبنى مجلس الدوما الروسي في القراءة الثالثة والأخيرة مشروع قانون يفرض عقوبات جنائية وغرامات على المنشورات المزيفة التي تشوه سمعة الجيش الروسي وتدعو إلى فرض عقوبات على روسيا.

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وبحسب القانون المعتمد تم إجراء تغييرات على قوانين الإجراءات الجنائية في روسيا، حيث يمنع نشر تقارير كاذبة تتعلق بعمليات القوات المسلحة الروسية وقد تصل غرامة النشر الأخبار المضللة والكاذبة إلى 1.5 مليون روبل، بالإضافة إلى حكم بالسجن.

كما تتضمن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة عن عمد عن القوات المسلحة الروسية حكما بالسجن لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين روبل.

وينص مشروع القانون أيضا على معاقبة الدعوات لفرض عقوبات على روسيا، بفرض غرامات مالية وحكم بالسجن تصل لعدة سنوات.

في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إنه يوجد الآن "تيار هائل من التزوير" حول تصرفات الجيش الروسي في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي