إعفاء كوريا الجنوبية من قيود أمريكية على روسيا

قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة قررت إعفاء كوريا الجنوبية من قيود التصدير الموسعة التي تفرضها على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الأمريكية عن قاعدة المنتج الأجنبي المباشر (FDPR) التي تشمل جميع روسيا، كجزء من قيود التصدير، لمنع وصول منتجات التكنولوجيا العالمية إلى روسيا وغيرها من العناصر الرئيسية، مثل أشباه الموصلات، خلال العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا.

ويدعو الإجراء الشركات إلى الحصول على ترخيص من الولايات المتحدة للعناصر التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية قبل شحنها إلى روسيا، مما أثار بعض القلق من التأثير على الشركات المصدرة الرئيسية في كوريا الجنوبية، التي تستخدم التكنولوجيا والبرامج الأمريكية.

والتقى وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان كو مع كبار المسؤوليين الأمريكيين في واشنطن أمس الخميس، واتفقت سيئول وواشنطن على ضم كوريا الجنوبية إلى القائمة الأمريكية للدول المعفاة وفقا للوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الولايات المتحدة قيمت أن عقوبات كوريا الجنوبية ضد روسيا تتماشى بشكل جيد مع المعايير الدولية وأعلنت قرارها بوضع كوريا الجنوبية على قائمة الدول المعفاة من تطبيق قاعدة المنتج الأجنبي المباشر".

وبهذا، أصبحت كوريا الجنوبية مدرجة الآن في القائمة التي تشمل 33 دولة بما فيها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان.

المصدر: "يونهاب"