الطوارئ الأوكرانية تعلن عن اندلاع حريق في ساحة المحطة النووية بزابوروجيا

أعلن جهاز الطوارئ الأوكراني أن حريقا اندلع في ساحة المحطة النووية في زابوروجيا، وأن أحد مولدات الطاقة في المحطة توقف عن العمل، دون أن يتم تسجيل ارتفاع تسرب إشعاعي.

وأكد المتحدث باسم المكتب الصحفي لمحطة توليد الطاقة النووية، أندريه توز، إنه لم يتم تسجيل أي تسرب لإشعاعات نووية.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للمحطة النووية تصاعد دخان.

تجدر الإشارة إلى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، قال في وقت سابق إن الجيش الروسي سيطر على مدينتي بيرديانسك وإنرجودار في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا، وكذلك المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وواصل الأفراد العاملون في المحطة المحطة النووية، مهاهم المتمثلة في صيانة المرافق والتحكم في الوضع الإشعاعي، دون أن يتم تسجيل أي تغير في الوضع الإشعاعي، أو انتهاك لشروط الأمن والسلامة في المحطة.

المصدر: نوفوستي