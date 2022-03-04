 
مباشر

مسؤولة حقوقية: أوكرانيا ترفض الاتفاقات حول الأسرى العسكريين

أخبار العالم

مسؤولة حقوقية: أوكرانيا ترفض الاتفاقات حول الأسرى العسكريين
Sputnik
مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sixo

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، أن نظيرتها الأوكرانية، ليودميلا دينيسوفا، رفضت الاتفاقات الخاصة بتقديم المساعدة للأسرى العسكريين.

إقرأ المزيد
لجنة التحقيق الروسية تأمر بتسجيل وقائع تعذيب العسكريين الأوكرانيين للأسرى من الجنود الروس
لجنة التحقيق الروسية تأمر بتسجيل وقائع تعذيب العسكريين الأوكرانيين للأسرى من الجنود الروس

وقالت موسكالكوفا: "تمت مكالمة هاتفية دعتني نظيرتي خلالها لزيارة الأسرى قدر الإمكان، ومن جانبي أكدت استعدادي لتقديم المساعدة للمواطنين الأوكرانيين الذين سيقعون في السجون الروسية. لكنها كتبت في اليوم التالي في صفحتها على "فيسبوك" أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق، والرسالة صيغت في أشكال هجومية تقليدية". 

وكانت موسكالكوفا تدعو سابقا نظيرتها الأوكرانية لمنع استخدام التعذيب تجاه الأسرى العسكريين الروس.  

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا