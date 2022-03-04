مسؤولة حقوقية: أوكرانيا ترفض الاتفاقات حول الأسرى العسكريين

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، أن نظيرتها الأوكرانية، ليودميلا دينيسوفا، رفضت الاتفاقات الخاصة بتقديم المساعدة للأسرى العسكريين.

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وقالت موسكالكوفا: "تمت مكالمة هاتفية دعتني نظيرتي خلالها لزيارة الأسرى قدر الإمكان، ومن جانبي أكدت استعدادي لتقديم المساعدة للمواطنين الأوكرانيين الذين سيقعون في السجون الروسية. لكنها كتبت في اليوم التالي في صفحتها على "فيسبوك" أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق، والرسالة صيغت في أشكال هجومية تقليدية".

وكانت موسكالكوفا تدعو سابقا نظيرتها الأوكرانية لمنع استخدام التعذيب تجاه الأسرى العسكريين الروس.

المصدر: نوفوستي