البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية يعلق أنشطته في روسيا وبيلاروس

أعلن البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية المدعوم من الصين عن تعليقه الأعمال المتعلقة بروسيا وبيلاروس.

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وقال البنك في بيان صدر أمس الخميس، إنه "من أجل مصلحة البنك، قررت الإدارة تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بروسيا وبيلاروس وقيد المراجعة"، مشيرا إلى أنه "يراقب الوضع بنشاط في أوكرانيا"، وأن الإدارة ستبذل "قصارى جهدها لحماية السلامة المالية" للمجموعة.

وتجنبت الصين، التي تعززت علاقاتها الثنائية مع روسيا في السنوات الأخيرة، حتى الآن انتقاد موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبكين هي أكبر صاحب مصلحة في المؤسسة متعددة الأطراف، من بنات أفكار الرئيس الصيني شي جين بينغ، مع ما يقرب من 27 في المائة من قوة التصويت.

وتم إطلاق البنك في عام 2016 لمواجهة هيمنة الغرب على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وروسيا أيضا من بين الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي، وتملك حوالي 6 في المائة من الأصوات في عملياته، وهي ثالث أكبر دولة بعد الصين والهند. كما تشغل مقعدا في مجلس إدارة البنك.

من جهته، قال بنك التنمية الجديد ومقره شنغهاي، الذي تأسس في نفس الوقت تقريبا وله أهداف مماثلة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إنه "علق المعاملات الجديدة في روسيا".

المصدر: أ ف ب