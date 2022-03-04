اتحادات الصحفيين اليونانيين تدين قرار الدول الغربية حظر "RT" و"سبوتنيك"

أدانت اتحادات الصحفيين اليونانيين قرار الدول الغربية حظر قناة "RT" ووكالة "سبوتنيك".

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ووصفت هذه الخطوة الغربية بأنها "ضربة قوية لحرية الصحافة والديمقراطية"، مشيرة إلى أن "الصحفيين والعمال المحترفين الآخرين لوسائل الإعلام يعدون أول ضحايا لحرب غير معلنة لكنها ظاهرة على المعلومات".

وانتقد الحزب الشيوعي باليونان قرار حظر قناة "RT" ووكالة "سبوتنيك" أيضا، قائلا إن هذا الحظر يهدف إلى ضمان "انتشار الدعاية والأخبار الكاذبة" من جانب الناتو والاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT