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الأوكرانيون يُغرقون فرقاطتهم الحديثة الوحيدة

العلوم والتكنولوجيا

الأوكرانيون يُغرقون فرقاطتهم الحديثة الوحيدة
my.ua
فرقاطة "غيتمان سايغاداتشني"
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أفاد ناطق باسم المركز الأوكراني للمواصلات والأمن المعلوماتي في صفحته على "فيسبوك" بأن قيادة البحرية الأوكرانية قررت إغراق فرقاطتها الحديثة "غيتمان ساغايداتشني".

وذلك في ميناء مدينة نيقولايف بجنوب أوكرانيا.

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وجاء في بيان نشره المركز إن فرقاطة "غيتمان ساغايداتشني" تم إغراقها جزئيا. وعلّقت قيادة البحرية الأوكرانية على اتخاذ تلك الخطوة قائلة " هي خطوة ضرورية"، مضيفة أن البحرية الأوكرانية تخطط لرفع السفينة من قاع نهر الدنيبر وإصلاحها بعد انتهاء الحرب مع روسيا.

يذكر أن فرقاطة "غيتمان ساغايداتشني"  دخلت تشكيلة البحرية الأوكرانية عام 1993 حيث بلغت إزاحتها الكاملة 3650 طن، طولها 123 مترا، عرضها 4.3 متر، غطسها 4.7 متر.

وتضم أسلحتها منظومة "الصواريخ المضادة للجو "أوسا"،  مدفعي " آكا – 630" المضادين للجو، الأسلحة المضادة للغواصات، مروحة واحدة من طراز "كا – 27".

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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