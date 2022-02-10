سلاح البحرية الروسي يتسلم فرقاطة صاروخية كبيرة العام الجاري

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية في البلاد سيتسلم فرقاطة صاروخية كبيرة العام الجاري.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "قبل نهاية العام الجاري سيتسلم سلاح البحرية الروسي فرقاطة الأدميرال غولوفكو التي بنيت في حوض بناء السفن الشمالي الروسي، هذه الفرقاطة هي السفينة الثالثة التي طورت في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 22350".

ومن جهته قال مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية لصحيفة إزفيستيا "خريف 2022 من المفترض أن تتجه سفينة الأدميرال غولوفكو نحو البحر لتخضع لاختبارات جديدة، وقبل نهاية العام الجاري ستكون السفينة قد اجتازت مراحل تجارب الحركة، وخلال التجارب هذا العام سيتم اختبار منظومات الأسلحة المضادة للأهداف البحرية والبرية والجوية فيها".

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذه السفينة عام 2012، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020، ومنذ مدة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطواقم المخصصة لهذه السفينة بدأت تدريباتها في أحد المراكز العسكري ببطرسبورغ.

إقرأ المزيد

ويبلغ طول السفن التي تنتجها روسيا في إطار المشروع 22350 نحو 135 مترا، وعرضها 16 مترا، ويبلغ حجم إزاحتها للمياه 5400 طن، ويمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 19 عقدة بحرية، لمسافات تصل إلى 4500 ميل، ونقل طاقم مكون من 170 شخصا، كما تم تسليحها بمنظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" الروسية المجنحة البعيدة المدى، ومدافع من عيار 130 ملم، ومنظومات صاروخية مضادة للأهداف البحرية، كما جهزت بمنصات لحمل مروحيات Ka-27PL.

المصدر: سلاح روسيا