فرنسا تطور سفن دعم عسكري جديدة لسلاح بحريتها

ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن فرنسا تعمل على تطوير سفن دعم جديدة لسلاح البحرية في جيشها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة Fincantieri الإيطالية بدأت بتطور القوس الأساسي المخصص لهيكل سفينة جديدة من فئة Jacques Chevallier ، وبعدها سيتم إرسال هذا القوس إلى مصنع Chantiers de l'Atlantique الفرنسي لاستكمال بناء السفين.

وأشارت المنظمة الأوروبية للتعاون في شراء الأسلحة OCCAR إلى أن السفينة المذكور هي ثاني سفينة من فئة Jacques Chevallier يتم تطويرها لصالح الجيش الفرنسي، والسفينة الأولى من هذا النوع في مرحلة استكمال بناء الهيكل، وستنزل إلى المياه في مارس المقبل، كما يفترض أن تطوّر سفينتين أخريين ليتم تسليم السفن الأربع ما بين عامي 2022 و2029.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن Jacques Chevallier 194 مترا، وعرضها 27.6م، ويمكنها الإبحار بسرعة 19.8 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 130 شخصا، وجهزت بمعدات وروافع لنقل البضائع والحمولات والذخائر العسكرية، وخزانات لنقل الوقود للسفن والآليات والطائرات الحربية، وسلّحت بأنظمة RAPIDFire المدفعية من عيار 40 ملم.

المصدر: سلاح روسيا