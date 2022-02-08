سلاح البحرية الأمريكي يحصل على سفينة قتالية متطورة

أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية في الجيش الأمريكي تسلم مؤخرا سفينة قتالية جديدة من فئة LCS.

وجاء في تدوينة على الموقع حول الموضوع "أقيمت في ولاية جورجيا مؤخرا احتفالية خصصت لتسليم سلاح البحرية الأمريكي سفينة LCS-28 (سافانا) والتي حصلت على تصميم للهيكل يساعدها على الحركة بسرعات عالية".

وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة تطور سفنا جديدة أخرى من فئة LCS هي : LCS-30 Canberra، وLCS-32 Santa Barbara، و Augusta LCS-34 و Kingsville LCS-36.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن LCS نحو 127.4 م، وعرضها 31.6 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2787 طنا، ولها القدرة على الإبحار بسرعة 47 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4300 ميل في كل مهمة، ويمكن الاعتماد عليها كسفن دعم في عمليات تدمير الألغام البحرية، وكسفن قتالية قادرة على التعامل مع الأهداف البحرية المعادية في البحار والمناطق القريبة من السواحل.

إقرأ المزيد

وسلّحت هذه السفن بمدافع من عيار 57 ملم، ورشاشات من عيار 12,7 ملم، وأنظمة صاروخية مضادة للأهداف البحرية والجوية والبرية، فضلا عن قدرتها على نقل مروحيتين من نوع MH-60R/S ودرونات من نوع MQ-8..

المصدر: سلاح روسيا