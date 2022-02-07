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روسيا تدعم غواصاتها النووية بطوربيدات كهربائية متطورة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تدعم غواصاتها النووية بطوربيدات كهربائية متطورة
youtube/Speed News TV
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ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الغواصات النووية في جيش البلاد ستجهز بطوربيدات كهربائية متطورة.

وتبعا للمصادر فإن "وزارة الدفاع الروسية تنوي تجهيز الغواصات النووية التابعة لها بطوربيدات كهربائية معدلة من فئة UET-1، وأن هذه الغواصات ستحصل على الطوربيدات بعد أن تكون غواصات Varshavyanka و Ladaالروسية قد جهّزت بها أولا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أشارت مؤخرا إلى أن عملية إنتاج الطوربيدات الجديدة هذا العام من المفترض أن تجري بوتيرة أسرع مما كانت عليه العام الماضي، وأن مصنع "داغ ديزل" الروسي سيسلم سلاح البحرية  في البلاد 73 طوربيدا من هذا النوع قبل نهاية عام 2023.

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وUET-1 هي طوربيدات كهربائية من عيار 533 ملم صممتها روسيا لتحل محل طوربيدات USET-80 القديمة التي كانت تطلق بواسطة صواريخ خاصة، وجهزت هذه الطوربيدات بتقنيات متطورة تساعدها على اكتشاف السفن والأهداف البحرية المعادية وتمكنها من التحكم تلقائيا بسرعتها وحركتها لتكون دقيقة في التعامل مع الأهداف، ويمكن لهذه الطوربيدات الحركة بسرعة 50 عقدة بحرية، والتعامل مع أهداف تبعد 25 كلم عن مصادر إطلاقها.

المصدر: سلاح روسيا

 

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