قديروف يتوجه بطلب لبوتين لإصدار أمر بالسيطرة على مدينتي خاركوف وكييف في أوكرانيا

توجه رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب بإصدار "أمر" للمقاتلين بالسيطرة على خاركوف وكييف ومدن أوكرانية أخرى.

وقال الرئيس الشيشاني في قناته على ""تيليغرام" متوجها بكلامه إلى الريس الروسي: "أعطوا أمرا لمقاتلينا بالاستيلاء على خاركوف وكييف وجميع المدن الأخرى، بسرعة وبشكل دقيق وفعال".

وأضاف الرئيس الشيشاني: "أطلب منك بإلحاح أن تغض الطرف عن كل شيء وتتركهم (المقاتلين) يكملون المهمة هناك خلال يوم أو يومين، هذا فقط سينقذ دولتنا والشعب".

ووصف الرئيس الشيشاني الوضع في أوكرانيا بأنه تهديد للدولة بأكملها، وشدد على أن "المفاوضات جيدة والديمقراطية وحرية التعبير وحياة الإنسان مهمة" لكن "إخواننا وأقاربنا وأصدقائنا سيموتون هناك".

المصدر: نوفوستي