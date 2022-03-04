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وزارة التجارة الأمريكية تضيف أكثر من 90 منظمة وفردا إلى قائمة قيود التصدير إلى روسيا

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وزارة التجارة الأمريكية تضيف أكثر من 90 منظمة وفردا إلى قائمة قيود التصدير إلى روسيا
Gettyimages.ru
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أضافت وزارة التجارة الأمريكية ، فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أكثر من 90 منظمة وفردا إلى قائمة قيود التصدير المفروضة والمحظورة على روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: "تقوم وزارة التجارة بتعديل لوائح إدارة التصدير (EAR) لإضافة 91 عنصرا جديدا إلى القائمة وفقا لما جاء في إشعار السجل الفيدرالي، الذي سيتم نشره رسميا ويدخل حيز التنفيذ في 9 مارس".

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نولاند: العقوبات ضد روسيا ستلغى حال وقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
نولاند: العقوبات ضد روسيا ستلغى حال وقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

إلى ذلك أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، أن العقوبات الغربية الجديدة ضد روسيا ستلغى حال تخلي روسيا عن إجراء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن لا تعتبر عقوباتها ضد روسيا غاية في حد ذاتها، وهي مستعدة لتشديدها أو تخفيفها حسب الوضع في أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات ضد روسيا استهدفدت كيانات عامة وتجارية وشخصيات قيادية روسية على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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