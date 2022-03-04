نولاند: العقوبات ضد روسيا ستلغى حال وقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، أن العقوبات الغربية الجديدة ضد روسيا ستلغى حال تخلي روسيا عن إجراء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وقالت نولاند في حديثها لوكالة "تاس" الروسية، أمس الخميس: "ستنتهي العقوبات إذا أنهت "روسيا" هذه الحرب وساعدت في إعادة بناء أوكرانيا، واستعادة السلام، واعترفت بسيادة هذا البلد ووحدة أراضيها، فضلا عن "حقها في الوجود".

وعبر عن اعتقاده أن القيادة الروسية في الواقع "ترفض حق أوكرانيا نفسه في الوجود".

المصدر: تاس