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الاتحاد الأوروبي يحضر 4 مجموعات عقوبات ضد روسيا

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الاتحاد الأوروبي يحضر 4 مجموعات عقوبات ضد روسيا
AP Olivier Matthys
أعلام الاتحاد الأوروبي
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قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرغ اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يحضر لصياغة 4 حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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وأضاف الوزير النمساوي: "لقد فرضنا بالفعل عقوبات صارمة. نعمل على وضع الحزمة الرابعة. يوم الجمعة سيكون هناك اجتماع خاص لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن".

وذكر الوزير شالنبيرغ، أن العقوبات الأوروبية الجديدة ستستهدف كبار رجال الأعمال الروس، ويجري إعداد قوائم خاصة بذلك.

وقال الوزير: "الهدف الرئيسي التالي سيكون، إذا جاز التعبير، النخبة الأوليغارشية في روسيا. نحن نعمل في هذا المجال، هناك قوائم جديدة بالفعل".


المصدر: تاس

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