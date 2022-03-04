بلينكن: الناتو لا يبحث عن صراع

قال وزير الخارجية الأمريكي، إنتوني بلينكن، إن الناتو لا يبحث عن صراع، مضيفا أنه إذا وقع ذلك فسوف يدافع الحلف عن كل شبر من أراضيه.

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وقال: "إن الناتو هو حلف دفاعي. لا نسعى لأي نزاع، لكنه إذا كان ذلك ضروريا فنستعد للدفاع عن كل شبر من أراضي الدول الأعضاء في حلف الناتو".

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو في وقت سابق من هذا الشهر عن وجود خطر لوقوع حوادث مع حلف الناتو بسبب إمدادات الأسلحة لكييف. وأشار إلى أن موسكو تسمع تصريحات الناتو حول غياب أي مخططات لها للتدخل العسكري في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها مظهر من مظاهر المعقولية.

المصدر: تاس