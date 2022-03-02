بلينكن: واشنطن مستعدة لدعم الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استعداد بلاده لدعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها كييف لضمان وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: "نترك الباب مفتوحا لمخرج دبلوماسي... التوصل إلى ذلك يكون أكثر صعوبة في ظل دوي إطلاق النار وتقدم الدبابات".

وأضاف بلينكن أن بلاده "مستعدة للتفاوض إذا سحبت روسيا قواتها"، قائلا إن "الولايات المتحدة مستعدة للدبلوماسية حول أوكرانيا إذا سحبت روسيا قواتها ودخلت أيضا في المفاوضات، وإذا سحبت قواتها وأصبحت مستعدة للتفاوض، فنحن مستعدون لفعل الشيء نفسه".

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وأشار بلينكن إلى أنه على "اتصال شبه يومي مع صديقه وزميله وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا".

وقال: "لقد أوضحت أننا سندعم أي جهود دبلوماسية من جانب السلطات الأوكرانية للتوصل إلى هدنة وسحب القوات الروسية".

وأضاف أن "الدول الغربية تنسق الإجراءات لتسريع إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي ومضادة للدبابات وأسلحة أخرى".

المصدر: وكالات