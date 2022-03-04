شولتز: لن أوقف الاتصالات مع بوتين وزيلينسكي

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أنه لن يوقف الاتصالات مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي على خلفية الأزمة الخالية.

وأكد أن الدول الغربية تفرض عقوبات ضد روسيا، لكنها تفتح المجال أمام الدبلوماسية أيضا.

وذكر أن ألمانيا قد بدأت بشراء الغاز من دول أخرى غير روسيا، لكنها تواصل استيراد الغاز والفحم والنفط من روسيا.

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واعتبر المستشار الألماني قرار برلين إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا صحيحا وضروريا.

ونفى وجود أي خطط لدى حلف الناتو لنشر صواريخ على أراضي أوكرانيا أصلا.

مع ذلك اعتبر المستشار الألماني رفض قبول أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو صحيحا، مشيرا إلى أن هذه المسألة ليست مطروحة على جدول الأعمال حاليا.

المصدر: نوفوستي