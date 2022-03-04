بايدن يبحث مع زيلينسكي آخر مستجدات الأوضاع في أوكرانيا

أعلن مسؤول أمريكي أن الرئيس جو بايدن بحث هاتفيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قضية محطة زابورجيا النووية الواقعة وسط أوكرانيا، بعد أنباء عن اندلاع حريق فيها فجر الجمعة.

وقال المسؤول الكبير طالبا عدم ذكر اسمه إن بايدن "تحدث لتوّه مع زيلينسكي" بشأن هذه المحطة الأكبر على الإطلاق في أوروبا قاطبة.

إلى ذلك ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث معالرئيس الأمريكي فلاديمير زيلينسكي هاتفيا وبحثا آخر مستجدات الأحداث.

وكان جهاز الطوارئ الأوكراني قد أعلن أن حريقا اندلع في ساحة المحطة النووية في زابوروجيا، وأن أحد مولدات الطاقة في المحطة توقف عن العمل، دون أن يتم تسجيل ارتفاع تسرب إشعاعي.

المصدر: نوفوستي، تاس