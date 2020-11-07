لحظة بلحظة..إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية

أعلنت المرشح الديمقراطي جو بايدن، وكبرى وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره كرئيس "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

وفي ما يلي أهم النقاط منذ إعلان فوز بايدن:

- كبرى وسائل الإعلام الأمريكية تعلن الفائز في الانتخابات الأمريكية

- ترامب: الانتخابات لم تحسم بعد ولن أرتاح ما لم يتم فرز عادل للأصوات!

- وزيرا الخارجية والمالية في ألمانيا يهنئان بايدن بفوزه بالرئاسة الأمريكية

- ترودو يهنئ بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

- بايدن وهاريس يغيران صفتيهما في "تويتر" إلى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين

- مستشار الرئيس الإيراني: الإيرانيون تمسكوا بموقفهم بشجاعة حتى رحل هذا الجبان ترامب

- رئيس بعثة مراقبة: على مستشاري ترامب إبلاغه بأنه خسر عندما يحين وقت الرحيل

- بايدن يوجه خطابا للشعب الأمريكي خلال ساعات

المصدر: RT