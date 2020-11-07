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خصم نتنياهو يهنئ بايدن بالفوز

خصم نتنياهو يهنئ بايدن بالفوز

أخبار العالم

خصم نتنياهو يهنئ بايدن بالفوز
Reuters AMIR COHEN
يائير لبيد زعيم حزب "هناك مستقبل"
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هنأ زعيم المعارضة البرلمانية في إسرائيل عضو الكنيست يائير لبيد، مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي جو بايدن بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب لبيد في تغريدة على "تويتر": "تهانينا للرئيس المنتخب، صديقي جو بايدن، ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس".

وأضاف: "العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة تقوم على القيم المشتركة التي أنا متأكد من أنها ستكون في صميم عملكم. أتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة ومع أعضاء الحزبين في الكونغرس لتقوية العلاقة المتميزة بين إسرائيل والولايات المتحدة... أطيب التمنيات من أعماق قلبي".

المصدر: وكالات

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