الأمين العام للناتو يهنئ بايدن بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

هنأ الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ المرشح الديمقراطي جو بايدن بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واصفا إياه بالمؤيد القوي للحلف.

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وكتب ستولتنبيرغ على صفحته في "تويتر" مساء اليوم السبت: "أهنئ جو بايدن بانتخابه رئيسا جديدا للولايات المتحدة وكامالا هاريس نائبا للرئيس".

وتابع: "أعرف جو بايدن مؤيدا قويا لحلفنا وآمل في تعاون وثيق معه. الناتو القوي شيء جيد لأمريكا الشمالية وأوروبا على حد سواء".

I congratulate @JoeBiden on his election as the next U.S. President & @KamalaHarris as Vice President. I know Joe Biden as a strong supporter of our Alliance & look forward to working closely with him. A strong #NATO is good for both North America & Europe https://t.co/Ij3rWtNH5c — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 7, 2020

كما نشر ستولتنبيرع بيانا بخصوص انتخاب بايدن، أشار فيه إلى أن دول الناتو تمثل "قرابة مليار نسمة ونصف قدرات العالم الاقتصادية ونصف قدراته العسكرية".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى هذه القوة الجماعية للتعامل مع تحديات كثيرة نواجهها، بما فيها روسيا المتعنتة أكثر فأكثر، والإرهاب الدولي، والتهديدات السيبرانية والصاورخية، والخلل في توازن القوى العالمي الناجم عن صعود الصين".

وختم بالقول: "لن نكون آمنين وناجحين إلا إذا واجهنا هذه التحديات معا".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بايدن، إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: RT