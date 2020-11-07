رئيس الوزراء الإثيوبي: نهنئ بايدن على فوزه التاريخي

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هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على إعلان فوزهما بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب أحمد في تغريدة على "تويتر": "أهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على الفوز التاريخي بالانتخابات الأمريكية".

وأضاف: "إثيوبيا تتطلع إلى العمل عن كثب معك".

My congratulations to US President-Elect @JoeBiden and Vice President-Elect @KamalaHarris on your historic #Election2020 win. #Ethiopia looks forward to working closely with you. — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 7, 2020

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بايدن، إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: "وكالات"