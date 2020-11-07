 
مباشر

رئيس الوزراء الإثيوبي: نهنئ بايدن على فوزه التاريخي

أخبار العالم

رئيس الوزراء الإثيوبي: نهنئ بايدن على فوزه التاريخي
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والمرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3r7

هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على إعلان فوزهما بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب أحمد في تغريدة على "تويتر": "أهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على الفوز التاريخي بالانتخابات الأمريكية".

وأضاف: "إثيوبيا تتطلع إلى العمل عن كثب معك".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بايدن، إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا