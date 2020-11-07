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بالصور.. ترامب يلعب الغولف بعد إعلان بايدن فوزه بالرئاسة

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بالصور.. ترامب يلعب الغولف بعد إعلان بايدن فوزه بالرئاسة
AFP
ترامب يلعب الغولف
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شوهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو بصدد ممارسة رياضة الغولف في ولاية فيرجينيا، بعد وقت قصير من إعلان منافسه جو بايدن فوزه بالسباق الرئاسي.

وأكد صحفيون يغطون أنشطة ترامب، أن موكبه غادر البيت الأبيض ووصل إلى النادي الواقع في مدينة ستيرلينغ صباح اليوم السبت.

بالصور.. ترامب يلعب الغولف بعد إعلان بايدن فوزه بالرئاسة
AFP
ترامب يلعب الغولف

ومر موكب ترامب في طريقه إلى فيرجينيا على مقربة من متظاهرين مؤيدين لبايدن.

بالصور.. ترامب يلعب الغولف بعد إعلان بايدن فوزه بالرئاسة
AFP
ترامب يلعب الغولف

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بايدن، إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: وكالات

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