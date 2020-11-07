كامالا هاريس: أنا وبايدن على استعداد للعمل في مصلحة الشعب الأمريكي

أكدت كامالا هاريس نائبة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، استعدادها للبدء بالعمل مع بايدن لما فيه مصلحة الشعب الأمريكي.

وكتبت هاريس في تغريدة مقتضبة على "تويتر": "بايدن وأنا مستعدان لبدء العمل لمصلحة الشعب الأمريكي".

.@JoeBiden and I are ready to get to work on behalf of the American people. pic.twitter.com/dMVaWbcxHV — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

ودخلت كاملا هاريس التاريخ اليوم السبت، بانتخابها نائبة لرئيس الولايات المتحدة لتصبح أول امرأة، وأول أمريكية سمراء، وأول أمريكية من أصل آسيوي تشغل ثاني أرفع المناصب الأمريكية.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: "وكالات"