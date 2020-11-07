حمدوك يهنئ بايدن وهاريس

هنأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك المرشح الدميقراطي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس بعد أن أعلنا فوزهما في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتب في تغريدة: "نيابة عن شعبنا، أهنئ الرئيس المنتخب جوزيف بايدن ونائبته كمالا هاريس على انتخابهما. نتطلع للعمل معهما لمواصلة بناء جسور الصداقة والتعاون بين شعبينا وبلدينا".

نيابةً عن شعبنا، أُهنّئ الرئيس المُنتخب جوزيف بايدن ونائبته كمالا هاريس على انتخابهما. نتطلع للعمل معهما لمواصلة بناء جسور الصداقة والتعاون بين شعبينا وبلدينا. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) November 7, 2020

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".



وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: RT