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ترامب مغردا: أنا ربحت الانتخابات وحصلت على 71 مليون صوت قانوني

حمدوك يهنئ بايدن وهاريس

أخبار العالم

حمدوك يهنئ بايدن وهاريس
AFP ASHRAF SHAZLY
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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هنأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك المرشح الدميقراطي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس بعد أن أعلنا فوزهما في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتب في تغريدة: "نيابة عن شعبنا، أهنئ الرئيس المنتخب جوزيف بايدن ونائبته كمالا هاريس على انتخابهما. نتطلع للعمل معهما لمواصلة بناء جسور الصداقة والتعاون بين شعبينا وبلدينا".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: RT

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