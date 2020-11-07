جونسون يهنئ بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء يوم السبت المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال جونسون: "أمريكا أهم حلفائنا وأتطلع للعمل عن قرب في القضايا ذات الأولويات المشتركة".

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من جهته، صرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بأنه "رغم بقاء بعض عمليات الفرز، إلا أنه اتضح الآن أن جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأعلنت كبرى وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن هتافات احتفالية أمام البيت الأبيض لأنصار بايدن.

وقال مركز "إديسون" للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وحسب مركز "إديسون" للأبحاث، فقد أصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بايدن تحصل على 284 صوت مقابل 214 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: رويترز