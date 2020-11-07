عون يبرق لبايدن مهنئا بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أبرق الرئيس اللبناني ميشال عون للمرشح الديمقراطي جو بايدن مهنئا إياه بإعلانه فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وحسب بيان للرئاسة اللبنانية، أعرب الرئيس عون "عن أمله في أن يعود في عهد بايدن التوازن في العلاقات اللبنانية الأمريكية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والأمريكي الصديقين".

الرئيس عون ابرق الى الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن مهنئا بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الاميركية، معربا عن امله في ان يعود في عهده التوازن في العلاقات اللبنانية - الاميركية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والاميركي الصديقين — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 7, 2020

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بايدن، إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: وكالات