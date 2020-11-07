 
مباشر

عون يبرق لبايدن مهنئا بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أخبار العالم العربي

عون يبرق لبايدن مهنئا بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
Reuters Reuters DALATI NOHRA
الرئيس اللبناني، ميشال عون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3qt

أبرق الرئيس اللبناني ميشال عون للمرشح الديمقراطي جو بايدن مهنئا إياه بإعلانه فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وحسب بيان للرئاسة اللبنانية، أعرب الرئيس عون "عن أمله في أن يعود في عهد بايدن التوازن في العلاقات اللبنانية الأمريكية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والأمريكي الصديقين".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بايدن، إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا