أمير قطر يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تابعوا RT على

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتب أمير قطر في تغريدة على تويتر: "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته السناتورة كامالا هاريس".

وتابع: "أطيب تمنياتي لشعب الولايات المتحدة وأتطلع إلى العمل معا لمواصلة تعزيز الصداقة بين بلدينا".

Congratulations to President-Elect @JoeBiden and Vice President-Elect @KamalaHarris. My best wishes to the people of the United States and I look forward to working together to continue strengthening the friendship between our countries — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 7, 2020

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: وكالات