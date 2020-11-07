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أمير قطر يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أخبار العالم العربي

أمير قطر يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
Reuters
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هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتب أمير قطر في تغريدة على تويتر: "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته السناتورة كامالا هاريس".

وتابع: "أطيب تمنياتي لشعب الولايات المتحدة وأتطلع إلى العمل معا لمواصلة تعزيز الصداقة بين بلدينا".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: وكالات

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