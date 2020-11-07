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لحظة بلحظة..إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية

ترودو يهنئ بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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ترودو يهنئ بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
رئيس وزراء كندا جاستين ترودو ومرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي جو بايدن
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هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي جو بايدن، بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب ترودو في تغريدة على "تويتر": "تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس".

وأضاف: "بلدانا صديقان وشريكان وحليفان مقربان.. نتشارك في علاقة فريدة من نوعها على الساحة العالمية".

وتابع: "نتطلع حقا إلى العمل معا، والبناء على ذلك معكم".

وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت، عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى، إن "المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية".

من جهتها، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن "بايدن حصل على 284 صوتا مقابل 214 للرئيس دونالد ترامب".

المصدر: "تويتر جاستن ترودو + وكالات"

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