بايدن: لي الشرف في أن اختارني الأمريكيون لقيادة البلاد

قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف في تغريدة أن العمل الذي ينتظره كرئيس "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أعلنت اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بايدن حصل على 284 صوتا مقابل 214 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: وكالات