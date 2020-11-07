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لحظة بلحظة..إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية

بايدن: لي الشرف في أن اختارني الأمريكيون لقيادة البلاد

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بايدن: لي الشرف في أن اختارني الأمريكيون لقيادة البلاد
AFP Roberto SCHMIDT
المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن
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قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف في تغريدة أن العمل الذي ينتظره كرئيس "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

 

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أعلنت اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بايدن حصل على 284 صوتا مقابل 214 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: وكالات

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