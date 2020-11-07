بملابس رياضية.. هاريس تهنئ جو بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

هنأت كامالا هاريس نائبة المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت هاريس في مقطع فيديو وهي بملابس رياضية: "لقد فعلناها جو.. لقد فعلناها جو.. ستصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة".

بعد الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية يوم السبت، ستصبح نائبته كامالا هاريس أول امرأة من أصول هندية نائبة للرئيس الأمريكي.

إقرأ المزيد

ومثلت كامالا هاريس المولودة لأبوين من جامايكا والهند ولاية كاليفورنيا في مجلس الشيوخ منذ عام 2017، ونشأت في الكنيسة المعمدانية وفي معبد هندوسي في آن واحد.

وكانت هاريس (56 عاما) أول أمريكية من أصل هندي تشغل منصب سيناتور في مجلس الشيوخ، الذي يبلغ عدد أعضائه 100 شخص.

وولدت هاريس في أوكلاند في كاليفورنيا، وتخرجت من جامعة هوارد وجامعة كاليفورنيا من كلية هيستينغز للقانون.

وبدأت حياتها المهنية في مكتب المدعي العام لمقاطعة ألاميدا، وذلك قبل تعيينها في مكتب المدعي العام لمقاطعة سان فرانسيسكو، وبعد ذلك في مكتب المدعي العام لمدينة سان فرانسيسكو.

المصدر: RT + وكالات