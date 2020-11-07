قناة 12 العبرية: نتنياهو لن يقدم التهنئة للمرشح الديمقراطي جو بايدن

أفادت القناة 12 الإسرائيلية مساء السبت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نيامين نتنياهو، لن يقدم التهنئة للمرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز بالانتخابات الأمريكية.

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وأضافت القناة العبرية أن نتنياهو سيتريث حتى يتم الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات.

وقبل أسبوعين فقط، كان جو بايدن مادة لمزحة ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتطرق ترامب إلى مبادرة للسلام في الشرق الأوسط خلال مكالمة هاتفية مع حليفه الأوثق خارج الولايات المتحدة سائلا نتنياهو بسخرية "هل تظن أن "جو النعسان" كان بمقدوره عقد هذا الاتفاق؟!".

واعترض نتنياهو تحسبا على ما يبدو لفوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

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ولم يصدر تعليق فوري عن نتنياهو بعد إعلان فوز بايدن ولا تزال صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي وترامب منشورة أعلى الصفحة الشخصية لنتنياهو على "فيسبوك"، لكن وزير العدل الإسرائيلي آفي نيسينكورن، العضو في الائتلاف الحاكم والمنتمي لحزب "أزرق أبيض" الوسطي سارع بتهنئة بايدن.

وكتب على "تويتر": "نتقدم بالتهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن! ولكاملا هاريس أول سيدة تتولى منصب نائب الرئيس وتهانينا للشعب الأمريكي على العملية الديمقراطية اللائقة".

جدير بالذكر أن بايدن تعهد بإعادة مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران ومن المرجح أن يعبر عن معارضته للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة التي يطالب بها الفلسطينيون لتكون جزءا من دولة لهم.

المصدر: RT + رويترز