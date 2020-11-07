ترامب: الانتخابات لم تحسم بعد ولن أرتاح ما لم يتم فرز عادل للأصوات!

في أول تعليق له على تأكيد الإحصاءات فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، رفض الرئيس دونالد ترامب بشكل قاطع الاعتراف بهزيمته.

وشدد ترامب في بيان نشرته حملته الانتخابابية اليوم السبت، على أن بايدن "يستعجل في الإعلان عن فوزه زورا" بدعم من وسائل الإعلام المؤيدة له بهدف "إخفاء الحقيقة وهي أن الانتخابات لا تزال بعيدة عن النهاية".

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وتابع: "التصويت الشرعي هو الذي يحدد من يتولى الرئاسة، وليس وسائل الإعلام".

وأكد ترامب أن حملته تعتزم رفع دعوى قضائية الاثنين القادم لضمان تطبيق قوانين الانتخابات بالكامل، مضيفا أن الشعب الأمريكي يتمتع بالحق في الاقتراع النزيه ما يعني "إحصاء كافة بطاقات الاقتراع الشرعية وعدم إحصاء أي بطاقات اقتراع غير شرعية".

وقال: "لن أرتاح ما لم يحظ الأمريكيون بفرز عادل للأصوات يستحقونه وتتطلبه الديمقراطية".

يتبع..