ولي عهد أبو ظبي يبارك لبايدن فوزه بالرئاسة

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، المرشح الديمقراطي جو بايدن بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم.

وكتب بن زايد على "تويتر": "خالص التهاني إلى بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأمريكي الصديق".

وأضاف: "الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف استراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".



وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: RT