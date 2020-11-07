السيسي يهنئ بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء يوم السبت، المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: "وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات".

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وأضاف أن السيسي أكد في هذه المناسبة على تطلعه للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

كما أعلنت كبريات وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بايدن حصل على 284 صوتا مقابل 214 لترامب.

وحسب مركز "إديسون" للأبحاث، فقد أصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية من الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

المصدر: RT + وكالات