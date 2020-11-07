وزير الخارجية الألماني يهنئ بايدن بفوزه بالرئاسة الأمريكية

هنأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مساء يوم السبت جو بايدن، بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال وزير خارجية ألمانيا ماس في تغريدة على "تويتر": "من الجيد أن هناك أرقاما واضحة أخيرا".

وأضاف "نحن نتطلع إلى العمل مع الحكومة الأمريكية القادمة.. نريد أن نستثمر في تعاوننا من أجل بداية جديدة عبر الأطلسي، "اتفاق جديد".

Gut, dass es endlich klare Zahlen gibt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der nächsten US-Regierung. Wir wollen in unsere Zusammenarbeit investieren, für einen transatlantischen Neuanfang, einen New Deal. #Election2020#Election2020results — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) November 7, 2020

كما هنأ وزير المالية بالحكومة الألمانية المرشح الديمقراطي جو بايدن بعدما أعلنت شبكات تلفزيونية كبرى فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم السبت، وعبر عن أمله في بداية جديدة وتحسن العلاقات عبر الأطلسي التي شهدت توترا خلال عهد سلفه دونالد ترامب.

وقال وزير المالية أولاف شولتس، على "تويتر"، "تهانينا إليك أيها الرئيس المنتخب.. الآن توجد فرصة لفصل جديد ورائع في العلاقات عبر الأطلسي. تظل الولايات المتحدة أهم وأقرب شركاء أوروبا".

وأعلنت كبرى وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن هتافات احتفالية أمام البيت الأبيض لأنصار بايدن.

وقال مركز "إديسون" للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وحسب مركز "إديسون" للأبحاث، فقد أصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بايدن تحصل على 284 صوت مقابل 214 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: وكالات