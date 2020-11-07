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مادورو مهنئا بايدن وهاريس: فنزويلا مستعدة للحوار مع شعب الولايات المتحدة وحكومتها

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مادورو مهنئا بايدن وهاريس: فنزويلا مستعدة للحوار مع شعب الولايات المتحدة وحكومتها
Reuters Handout
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بفوزهما في الانتخابات الأمريكية، معربا عن استعداده للحوار والتعاون مع الولايات المتحدة.

وكتب مادورو على "تويتر": "أهنئ الشعب الأمريكي على الانتخابات الرئاسية كما أهنئ الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما".

وأضاف: "فنزويلا، موطن البطل المحرر سيمون بوليفار، ستكون مستعدة دائما للحوار والتفاهم مع شعب وحكومة الولايات المتحدة".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: "وكالات"

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