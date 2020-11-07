مادورو مهنئا بايدن وهاريس: فنزويلا مستعدة للحوار مع شعب الولايات المتحدة وحكومتها

هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بفوزهما في الانتخابات الأمريكية، معربا عن استعداده للحوار والتعاون مع الولايات المتحدة.

وكتب مادورو على "تويتر": "أهنئ الشعب الأمريكي على الانتخابات الرئاسية كما أهنئ الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما".

Felicito al pueblo estadounidense por las elecciones presidenciales. Asimismo, felicito por su victoria al Presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. pic.twitter.com/H5z7PCcVW7 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 7, 2020

وأضاف: "فنزويلا، موطن البطل المحرر سيمون بوليفار، ستكون مستعدة دائما للحوار والتفاهم مع شعب وحكومة الولايات المتحدة".

Venezuela, la Patria del Libertador Simón Bolívar siempre estará dispuesta al diálogo y al entendimiento con el pueblo y el gobierno de los EE.UU. pic.twitter.com/4o5S7MPuyG — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 7, 2020

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: "وكالات"