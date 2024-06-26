آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /26.06.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xt1x
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يتقدم الجيش الروسي على مختلف المحاور ويحبط محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1815 عسكريا أوكرانيّا خلال 24 ساعة
- موسكو: نسعى لتحقيق الأمن الأوراسي دون الانجرار إلى أي مواجهات بين التحالفات
- موسكو: لا نستبعد ردا عسكريا تقنيا على الولايات المتحدة بعد اعتداء سيفاستوبول
- بيسكوف يعلق على تعيين مارك روته أمينا عاما جديدا لـ"الناتو"
- لافروف: رغبة واشنطن بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا محكومة بالفشل
- "الدوما": مواقف "الناتو" تجاه روسيا لن يتغير بتعين روته
- مسيّرة روسية تنصب علم سلاح المظليين في قرية محررة في دونيتسك ( فيديو)
- فنلندا تعلن تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضيها وخارجها
- مكتب زيلينسكي يرفض خطة مستشاري ترامب للسلام
- الخارجية الروسية: حجب وسائل الإعلام الأوروبية هو رد فعل مماثل
- كاميرون للمخادعين فوفان وليكسوس: أوكرانيا لن تدعى إلى حلف "الناتو" بالقمة المقبلة
- لافروف: شيء واحد يهمنا وهو عدم صدور أي تهديد غربي لأمننا
- بوتين: "بريكس" مستعدة لتعزيز التعاون القانوني مع دول العالم
- سياسي فرنسي: رد روسيا على حظر RT وغيرها في الاتحاد الأوروبي مفحم ولطيف
- مرشحة لمجلس الشيوخ الأمريكي: علينا تحمل تبعات سرقتنا لأموال الآخرين والتعاون مع روسيا والصين
- مستشار سابق للبنتاغون: محاولات واشنطن العقيمة لعزل روسيا عبر العقوبات انقلبت عليها
- سياسي بريطاني يحمّل رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون مسؤولية مقتل آلاف الجنود الأوكرانيين
- روسيا تحوّل صاروخ "توبول – إم" الاستراتيجي إلى صاروخ فضائي مدني
- الجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من مدافع "مالفا" ذاتية الحركة
- الخارجية الإماراتية: الشراكة مع روسيا وأوكرانيا ساهمت في نجاح تبادل الأسرى
- البنتاغون: الموقف بشأن عدم إرسال قوات إلى أوكرانيا لن يتغير
- الدفاع الروسية: بيلاوسوف أبلغ أوستن خلال اتصال بمبادرة أمريكية بخطورة توريد أسلحة إلى كييف