بوتين: "بريكس" مستعدة لتعزيز التعاون القانوني مع دول العالم

أكد الرئيس فلاديمير بوتين سعي مجموعة "بريكس" لتطوير التنظيم القانوني مع باقي دول العالم، وتعميق التعاون الدولي على هذا الصعيد.

إقرأ المزيد

ولفت في برقية لضيوف المنتدى القانوني الدولي في بطرسبرغ إلى أن روسيا تدافع دائما عن سيادة القانون على أراضيها والحلبة الدولية على حد سواء.

وقد نشر موقع الكرملين برقية الرئيس، حيث تابع: "تترأس روسيا هذا العام رابطة (بريكس)، وبالتعاون مع شركائنا، نسعى جاهدين لتطوير نظام قانوني فعال قادر على تعزيز أمن الغذاء والطاقة، والمساهمة في الحفاظ على البيئة والمناخ، وإنشاء قواعد عادلة للتجارة العالمية والتعاون التكنولوجي".

وأضاف بوتين أن روسيا مستعدة لتعزيز التعاون في هذه المجالات مع دول أخرى، وفي المقام الأول من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

واختتم بوتين كلمته بالإعراب عن ثقته في أن المقترحات والتوصيات والأفكار التي عبّر عنها المشاركون في المنتدى ستكون مطلوبة في الممارسة العملية.

وقد تأسس منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي عام 2011، ووفقا لمرسوم رئيس الاتحاد الروسي الصادر في 15 فبراير من عام 2022، يتم إقامته سنويا، حيث أصبح أكبر منصة للحوار بين ممثلي المجتمعات القانونية والتجارية والسياسية وهيئات إنفاذ القانون بشأن قضايا حماية حقوق ومصالح المواطنين وقطاع الأعمال وتحسين ممارسات إنفاذ القانون وتعزيز المبادرات التشريعية بغرض تطوير الثقافة القانونية.

المصدر: RT