أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن النخبة الأمريكية تؤمن بـ"الاستثناء الأمريكي" بشكل أعمى، وأن رغبة إدارة بايدن في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا محكومة بالفشل.

وجاءت تصريحات لافروف خلال خلال منتدى "قراءات بريماكوف" الدولي الـ10 في موسكو اليوم:

ادعاءات الغرب بأن النزاع في أوكرانيا سينتهي بالعودة إلى حدود عام 1991 هي مجرد ادعاءات مضحكة.

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سعي عدد من الدول في الماضي لضمان الهيمنة العسكرية والسياسية انتهت بالبكاء بالنسبة لهم.

لقد حدث "أستونة" الاتحاد الأوروبي، تقرر أن يصل الكارهون لروسيا إلى مراكز القيادة في الاتحاد الأوروبي مستقبلا.

روسيا مهتمة فقط بضمان ألّا تأتي التهديدات لأمنها من الاتجاه الغربي.

تخطط موسكو وبكين ونيودلهي لإعادة تجميع صيغة "روسيا - الهند – الصين".

تحتاج الأمم المتحدة إلى التكيف مع التعددية القطبية، لكن هذا صعب بسبب الهيمنة الغربية هناك.

في منطقة الشرق الأوسط، هناك خطر من وصول العنف إلى لبنان بسبب التصرفات الإسرائيلية.

يجب على روسيا أن تعيد العلاقات مع ألمانيا يوما ما، لكن كل شيء سيعتمد على برلين: "لن نجري خلف أحد".

وبرز في تصريحات لافروف قوله: "حتى لو ظلت الولايات المتحدة في المستقبل المنظور أحد مراكز العالم، وهذا ما قد يحدث على الأرجح، فهذا لا يعني على الإطلاق أن ذلك سيتحقق في إطار الحفاظ على نظام عالمي يتمحور حول أمريكا".

المصدر: تاس