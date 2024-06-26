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لافروف: شيء واحد يهمنا وهو عدم صدور أي تهديد غربي لأمننا

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لافروف: شيء واحد يهمنا وهو عدم صدور أي تهديد غربي لأمننا
Globallookpress
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اهتمام روسيا يتركز على شيء واحد فقط وهو ألا تصدر عن الغرب أي تهديدات لأمن روسيا، وأن مسار واشنطن للاحتفاظ بهيمنتها محكوم عليه بالفشل.

وقال لافروف خلال منتدى "قراءات بريماكوف" الدولي الـ10 في موسكو اليوم: "من الواضح أن مسار واشنطن للاحتفاظ بهيمنتها محكوم عليه بالفشل على الرغم من أنه من المرجح أن تظل الولايات المتحدة أحد المراكز العالمية".

ولفت لافروف إلى أن "النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة لا تزال تؤمن بصورة عمياء بالاستثناء الأمريكي الوهمي، وليس هناك أدنى شك في أن هذا المسار للإبقاء على الهيمنة بأي ثمن، محكوم عليه بالفشل".

وأضاف: "حتى لو ظلت الولايات المتحدة في المستقبل المنظور أحد مراكز العالم، وهذا ما قد يحدث على الأرجح، فهذا لا يعني على الإطلاق أن ذلك سيتحقق في إطار الحفاظ على نظام عالمي يتمحور حول أمريكا".

المصدر: نوفوستي

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