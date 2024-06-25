بوتين: الغرب لم يكلف نفسه حتى بالاطلاع المعمق على فحوى مبادرتنا للسلام

أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن الساسة الغربيين لم يكلفوا أنفسهم حتى بالاطلاع المعمق على فحوى مبادرة موسكو للسلام التي تؤسس فعلا لإنهاء النزاع، والتسوية السلمية لأزمة أوكرانيا.

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وكتب بوتين في رسالة بعثها للمشاركين في قراءات بريماكوف السنوية، قرأها مساعده للشؤون الدولية يوري أوشاكوف: "نعوّل على المشاركين في المنتدى إيلاء الاهتمام المطلوب للأفكار الروسية لصياغة الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، والتعاون متبادل المنفعة في القارة الأوراسية، إضافة إلى مقترحاتنا الجديدة للحل السلمي للأزمة الأوكرانية".

وأعرب عن أمله "في أن يتعامل المشاركون في المنتدى مع هذه المبادرة بشكل مدروس وعقلاني، وأن يتمكنوا من إدراك أنها تؤسس فعلا لإنهاء النزاع والانتقال إلى تسويته السياسية والدبلوماسية، خلافا لمعظم الساسة الغربيين الذين لم يكلفوا أنفسهم حتى بالاطلاع بشكل معمق على فحوى مبادرة موسكو للسلام".

المصدر: RT