بيسكوف يعلق على تعيين مارك روته أمينا عاما جديدا لـ"الناتو"

استبعد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن يتغر نهج "الناتو" العدائي تجاه روسيا بتعيين رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته أمينا عاما جديدا للحلف.

وأضاف بيسكوف: "من غير المرجح أن يغير هذا التعيين النهج العام لحلف شمال الأطلسي وأعضائه، وخاصة الخاضعون منهم للقيادة الأمريكية المباشرة للولايات المتحدة".

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ولفت بيسكوف إلى أن التحالف يعمل على "هزيمة روسيا استراتيجيا، وهو تحالف عدائي بالنسبة لنا في الوقت الحالي".

وعين "الناتو" اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته أمينا عاما جديدا للحلف خلفا لينس ستولتنبرغ.

وسيتولى روته مهامه في منصبه الجديد في الأول من أكتوبر، نهاية ولاية ينس ستولتنبرغ.

المصدر: تاس