حلف "الناتو" يعين مارك روته أمينا عاما جديدا

عين حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته أمينا عاما جديدا للحلف خلفا لينس ستولتنبرغ.

وسيتولى روته مهامه كأمين عام لحلف شمال الأطلسي في الأول من أكتوبر، عندما تنتهي فترة ولاية ينس ستولتنبرغ.

وفيما يلي نستعرض نبذة عن حياة روته:

وُلد رجل الدولة والسياسي الهولندي مارك روته في 14 فبراير 1967 في لاهاي، هولندا.

منذ عام 1993-1997، شغل مناصب منتخبة في حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية. ومنذ مايو 2006، أصبح زعيما لحزب VVD.

من يوليو 2002 إلى يونيو 2004، شغل منصب وزير الدولة للشؤون الاجتماعية ومشاكل التوظيف.

من يونيو 2004 إلى يونيو 2006، شغل منصب وزير الدولة للتعليم والثقافة والعلوم.

في الفترة من يناير إلى مايو 2003، كان عضوا في مجلس النواب في مجلس الولايات الهولندية العامة (البرلمان) عن حزب VVD.

في الفترة من يونيو 2006 إلى أكتوبر 2010، شغل منصب عضو مجلس النواب في مجلس الولايات الهولندية العامة، ورئيس الفصيل.

منذ أكتوبر 2010، يشغل منصب رئيس الوزراء ووزير الشؤون العامة في هولندا (أُعيد انتخابه في نوفمبر 2012 وأكتوبر 2017 ويناير 2022).

المصدر: RT