"ساحر ترامب ومنتقد بوتين".. وسائل الإعلام الغربية تسلط الضوء على مارك روته

سلطت وسائل الإعلام الغربية الضوء على رئيس الوزراء الهولندي مارك روته المرشح الأوفر حظا لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وبعد أن أعلنت رومانيا انسحاب الرئيس كلاوس يوهانيس من منافسة شغل منصب أمين عام "الناتو"، وترشيحه لخلافة ينس ستولتنبرغ في هذا المنصب، انصب تركيز وسائل الإعلام على روته، وفيما يلي نستعرض أبرز ما كتب عنه:

صحيفة "الغارديان" البريطانية:

قالت إنه يطلق على رئيس الوزراء الهولندي، لقب "تفلون مارك" لقدرته على عدم تلطيخ سمعته بالفضائح. وهناك لقب آخر هو "ساحر ترامب"، والذي أطلق عليه بعد قمة الناتو لعام 2018، حيث يعتقد أن روته نفسه قد أقنع الرئيس السابق بشأن مسألة الإنفاق الدفاعي.

صحيفة "الإندبندنت" البريطانية:

أشارت إلى أنه على الرغم من أن روته منتقد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أنه ينظر إليه على أنه أقل تشددا من المرشحين المحتملين من أوروبا الوسطى والشرقية، مما يجعله خيارا شبه متفق عليه.

مجلة "بوليتيكو" الأمريكية:

لفتت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حصلت على ما تريد عندما حصل روته على دعم جميع حلفاء "الناتو" الـ 32 لشغل أعلى منصب سياسي في الحلف.

وذكرت أن مسؤولين سابقين في "الناتو" ودبلوماسيين أمريكيين قالوا إن الحلف قد يحتاج إلى روته ليكون جاهزا للمعركة إذا فاز دونالد ترامب بالرئاسة في نوفمبر.

موقع semafor الأمريكي:

وصف روته بأنه "الهامس لترامب"، مبينا أن روته حصل على لقبه بعد هجوم ساحر ناجح خلف الكواليس في عام 2018، عندما أكد لترامب أن أوروبا تعمل على تعزيز إنفاقها الدفاعي.

وأشار إلى أن فترة ولايته التي تمتد لأربع سنوات ستبدأ وسط لحظة حاسمة في تاريخ الحلف، حيث يحذر المسؤولون الغربيون من التهديد المتزايد للعدوان الروسي على الناتو، كما حذر المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يحد من المشاركة الأمريكية في الحلف إذا تم انتخابه.

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية:

ذكرت أنه من الممكن أن يتم انتخاب روته رسميا في الأسبوع المقبل، في الوقت المناسب تماما لقمة "الناتو" في يوليو والتي ستحتفل بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف، مبينة أن هولندا تعتبر أحد الأعضاء المؤسسين للحلف، وسيكون روته رابع مسؤول هولندي يتولى هذا المنصب.

ولفتت إلى أن روته ردد بشكل متزايد رسالة "الناتو" الرئيسية بأن دعم أوكرانيا في حربها الدفاعية ضد روسيا أمر حيوي للحفاظ على الديمقراطية والسيادة الوطنية عبر الحلف.

صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية:

قالت إنه سيجتمع سفراء دول "الناتو" بشكل غير رسمي في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، حيث سيؤكد السفير الأطول خدمة على الإجماع على ترشيح مارك روته.

المصدر: RT