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مرشحة لمجلس الشيوخ الأمريكي: علينا تحمل تبعات سرقتنا لأموال الآخرين والتعاون مع روسيا والصين

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مرشحة لمجلس الشيوخ الأمريكي: علينا تحمل تبعات سرقتنا لأموال الآخرين والتعاون مع روسيا والصين
Sputnik
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قالت ديان ساير المرشحة المستقلة لمجلس الشيوخ الأمريكي إنه على بلادها التعاون مع روسيا والصين في إصلاح الاقتصاد العالمي والتخلي عن سياساتها العدائية تجاه موسكو وبكين.

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وأضافت ساير في حديث لوكالة "نوفوستي": "لو لم نكن عدوانيين إلى مثل هذا الحد تجاه العديد من بلدان العالم، لكان من الممكن أن نتعاون بسرور مع روسيا والصين والدول الكبرى الاقتصادية الأخرى في إعادة ترتيب النظام الدولي عبر الأطلسي. إذا لم نفعل ذلك واستمرينا في فرض العقوبات وسرقة أموال الآخرين سنرى ما نراه".

وذكرت أن بعض الدول بدأت تتخلى عن الدولار وتبحث عن وسائل تداول بديلة وأكثر موثوقية.

وتابعت: "هذا ليس لأن الآخرون يعادون للولايات المتحدة، بل لأنهم لا يريدون الضرر لاقتصاداتهم بسبب الشروط المالية التي نحاول فرضها عليهم".

المصدر: نوفوستي

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