أشارت ديان ساير المرشحة المستقلة لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك إلى أن الناخبين الأمريكيين يريدون وقف إرسال الأسلحة الأمريكية إلى مناطق النزاع، ولاسيما إلى أوكرانيا.

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وأضافت في حديث لوكالة "نوفوستي": "تحدثت وحملتي الانتخابية مع مئات الآلاف من الناخبين في نيويورك. الناس قلقون للحرب ومتوجسون، ويعتبرون أنه علينا وقف إرسال الأسلحة إلى مناطق النزاع حول العالم، وخاصة إلى أوكرانيا".

وأضافت: "لا يمكنني أن أتذكر ولو أزمة واحدة تمت تسويتها عبر المحاولات المتعمدة لإلحاق الضرر بالآخرين. لا يؤدي ذلك إلا إلى التصعيد".

وخصص الكونغرس الأمريكي الربيع الماضي 60 مليار دولار إضافية لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي